Дмитрий Барбашев: "В ЦСКА моего сына Сергея убили как игрока"

Дмитрий Барбашев, отец нападающего Сергея Барбашева и выступающего за "Сент-Луис" Ивана Барбашева, рассказал о карьере детей. Он подчеркнул, что в России его сыновьям-хоккеистам делать нечего.

– У нас был выбор: отправить Сергея в юниорские лиги Северной Америки или остаться в ЦСКА, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Барбашева-старшего. – Он был подающим большие надежды нападающим – думающий, читающий игру. Играл вместе с Кучеровым, Гусевым. На протяжении нескольких лет признавался лучшим игроком чемпионата Москвы. Попадал и в юниорские сборные, и за молодежку играл на чемпионатах мира. А очутился в ЦСКА – перестали выпускать на лед. Единственный проблеск надежды возник, когда тренером стал Юлиус Шуплер. Иностранный специалист Сергею играть давал. Немчинов с Буцаевым – нет. Пришел Буцаев, поставил задачу: играешь в четвертом звене, забрасываешь шайбу в зону – и иди меняйся. Но Сергей совершенно не этого плана хоккеист! В ЦСКА его конкретно убили как игрока. А стоило попробовать сделать что-нибудь другое, пойти на любое обострение – сажали до конца игры. Уехать в (канадские) юниорские лиги так и не позволили, а играть либо не давали вообще, либо ставили в чекинг-звено.

После этого я понял, что Ивана в России не оставлю ни за что. Даже сейчас, вспоминая эти моменты, понимаю: когда он попал в "Монктон", это доставило мне даже больше приятного волнения и радости, чем когда он заиграл в "Сент-Луисе". Конечно, теперь, когда он стал выходить в основе "Блюз" постоянно, а сейчас вообще играет в финале – это настоящий праздник и намного важнее, чем все, что происходило на юниорском уровне. Но на тот момент было просто счастье: появилась надежда, что хоть у Ивана будет всё нормально. Так и получилось. К сожалению, в России совершенно другой подход, и мне, как отцу трех сыновей-хоккеистов, это хорошо видно. Поэтому и младшего Максима, который сейчас с нами здесь, на следующий год в любом случае постараюсь сюда отправить. В России какого-то будущего для него просто не вижу. Если бы время можно было отмотать лет на 10-12 назад, то и Сергея отправил бы в Северную Америку, сто процентов.