Новый главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев рассказал, какие цели стоят перед командой в предстоящем сезоне.

— Это очень серьезный вызов для меня. Но я всю свою хоккейную жизнь нахожусь под давлением, — цитирует Ковалева РИА «Новости». — И чем больше было это давление, тем лучше я играл. Поэтому, надеюсь, то же самое меня будет ждать и в тренерской работе.

Конечно, я рад, мне предстоит совершенно новый этап в карьере. Одно дело — быть хорошим игроком, и совсем другое — хорошим тренером. Поработав на этом поприще два года, я осознал, что это совершенно иная работа. Да, ты остался в хоккейном мире, но приходится планировать и исполнять совершенно другие действия, требующие новых знаний. Я по-прежнему живу хоккеем, нахожусь в хорошей игровой форме. Не сказать, что я запросто могу выходить в официальных матчах, но, тем не менее, могу подключаться к тренировочному процессу прямо на льду. В эти моменты чувствую себя игроком, поэтому мне проще понять наших ребят, довести до них информацию.

— То есть игрока в себе за эти два года так и не убили?

— Нет, и пока не собираюсь. Для меня очень важно в тренировочном процессе довести до игрока свою мысль. Ему можно сколько угодно говорить и объяснять, но когда показываешь на своем примере, это совсем другое. Я сам рос в хоккее, получая информацию визуально: ходил и смотрел на команды мастеров, на каких-то конкретных игроков, пытаясь повторять их движения. И теперь эти ребята могут смотреть на тебя и учиться чему-то, человеку так намного проще и понятнее.

— Есть понимание, кто войдет в тренерский штаб? Фигурировали фамилии Андрея Николишина и Игоря Уланова...

— Пока официально ничего не известно. У нас вообще еще очень много неясностей: от состава команды до даты начала сборов. Тяжело, когда сидишь и видишь, что все остальные команды начинают тренироваться, а ты не знаешь, будет ли вообще команда или нет.

— Вы сейчас в Нью-Йорке. Сами когда собираетесь в Россию?

— Как самолеты полетят. Насколько я слышал, выпускать начнут с 1 августа. Постараюсь вылететь одним из первых. Была бы возможность вылететь раньше, я бы уже был в России. Но если клуб или лига организуют чартер, то прилечу быстрее, конечно.

— У вас вообще есть представление о том, каким «Куньлунь» войдет в сезон? Сейчас, согласно сайту КХЛ, в клубе на контрактах значатся 13 человек.

— Да, комплектование — это одна из задач, которая нам еще предстоит. Каждый день мы сейчас будем определять игроков для формирования команды. Конечно, лучше бы оставить тот костяк, который был в прошлом году, потому что ребята друг друга уже знают. Не хочется по новой все начинать. С другой стороны, есть травмированные ребята, и не хочется брать того, кто не готов к тренировочному или игровому процессу. Важный момент, повторюсь, с доступом на территорию страны, в том числе тех, кто имеет китайские корни и рассматривается в качестве кандидата на Олимпиаду-2022. Возможно, из-за этой проблемы нам придется иметь в команде больше россиян и европейцев.

— Вам уже обрисовали задачу на ближайший год? Учитывая все неприятности, она может звучать как просто «выжить любой ценой»?

— Нет, для меня может быть только одна задача — побеждать. Я люблю выигрывать, люблю находиться в игре как можно дольше. И неважно, выхожу я на лед сам или вывожу кого-то другого. Поэтому для «Куньлуня» не может быть каких-то иных задач, кроме как попасть в плей-офф. Никаких оговорок быть не может: мне без разницы, будет ли команда набираться из игроков ВХЛ, будут ли ребята со всего мира. По всей видимости, у нас будет много молодежи. И если эти ребята хотят попасть когда-нибудь в мировую элиту, то обязаны себя проявлять. Тем более, мы теперь будем играть рядом с Москвой, и все игроки будут на виду.