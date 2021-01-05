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Для Ковалева поражение от «Северстали» не стало неожиданностью

20:43
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

«Я ожидал подобного результата, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Перерывы в чемпионате ломают игру, мешают хоккеистам сохранить необходимый темп. Сегодня победила команда, которая была лучше готова к матчу.

За счет чего «Куньлунь» стал лучше действовать в атаке по сравнению с осенним отрезком? Наши хоккеисты поняли, что нужно играть более просто, перестали постоянно стремиться к «красивому» хоккею. Улучшилось качество передач, возросла нацеленность на ворота соперника».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/05/479612.html

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