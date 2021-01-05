Для Ковалева поражение от «Северстали» не стало неожиданностью

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

«Я ожидал подобного результата, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Перерывы в чемпионате ломают игру, мешают хоккеистам сохранить необходимый темп. Сегодня победила команда, которая была лучше готова к матчу.

За счет чего «Куньлунь» стал лучше действовать в атаке по сравнению с осенним отрезком? Наши хоккеисты поняли, что нужно играть более просто, перестали постоянно стремиться к «красивому» хоккею. Улучшилось качество передач, возросла нацеленность на ворота соперника».