Дизайн формы команд на Матч Звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига выложила фотографии дизайна форм команд на предстоящий ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

— Главный тренд современного дизайна — минимализм, и работа с хоккейной формой не исключение. В разработке дизайна хоккейной экипировки мы усилили концепцию «колораж», когда форма выполнена в едином цвете с контрастными вставками. Мы добавили новизны, сделав вышивку на рукавах, — заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Не отставая от хоккейного тренда КХЛ доверять молодым игрокам, мы «ввели в состав» молодого дизайнера из Магнитогорска. У нас получилось совместно реализовать смелые идеи. Уверен, что яркая форма придаст игрокам и болельщикам настроение веселья, азарта и борьбы.

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