Дивизион Чернышева стал вторым финалистом Матча звезд КХЛ

Команда Дивизиона Чернышева обыграла Дивизион Харламова в полуфинале FONBET Матча звезд КХЛ — 10:6.

У победителей хет-трики оформили Дамир Шарипзянов и Сергей Широков, еще по голу забили Максим Филимонов, Наиль Якупов, Даниил Гутик и Александр Гальченюк. За команду Дивизиона Харламова шайбы забросили Максим Шабанов, Никита Лямкин, Яромир Ермаков (дубль), Андрей Белозеров и Стефан Да Коста.

В финале Дивизион Чернышева сыграет против Дивизиона Боброва, который ранее победил сборную Тарасова со счетом 9:6. Проигравшие проведут матч за третье место. Обе игры состоятся 9 февраля.