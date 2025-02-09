Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва и стал победителем Матча звезд КХЛ

Команда Дивизиона Чернышева победила Дивизион Боброва в финале FONBET Матча звезд КХЛ — 9:8.

Хет-трик оформил защитник победителей Тревор Мерфи. Еще по одной шайбе записали на свой счет Даниил Гутик, Максим Филимонов, Александр Хмелевский, Наиль Якупов, Алекс Гальченюк и Сергей Широков.

У проигравших по дублю оформили Иван Морозов и Павел Порядин. По разу отличились Дмитрий Бучельников, Николай Голдобин, Иван Демидов и Тимур Хафизов.

Ранее в матче за третье место Дивизион Тарасова победил Дивизион Харламова — 13:12 Б.

Матч звезд КХЛ

Финал

Дивизион Чернышева — Дивизион Боброва — 9:8 (3:3, 6:5)