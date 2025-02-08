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8 февраля 2025, 12:07

Команда Дивизиона Боброва обыграла Дивизион Тарасова и вышла в финал Матча звезд КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Демидов против Вадима Шипачёва. Матч звезд КХЛ.
Иван Демидов против Вадима Шипачёва.
Фото photo.khl.ru

Команда Дивизиона Боброва победила Дивизион Тарасова в полуфинала FONBET Матча звезд КХЛ — 9:6.

Хет-трик у победителей оформил Тимур Хафизов. По дублю на счету Ивана Демидова и Егора Климовича. Еще по одной шайбе забросили Иван Морозов и Павел Порядин.

У проигравших отличились Никита Гусев (дубль), Руслан Исхаков, Данил Аймурзин, Мартин Гернат и Сэм Энас.

Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут. Команды играли 4 на 4.

Дивизион Боброва вышел в финал Матча звезд. Их соперник определится в противостоянии Дивизиона Чернышева и Дивизиона Харламова.

Матч звезд КХЛ

Полуфинал

Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова — 9:6 (5:6, 4:0)

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