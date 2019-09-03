Дитц стал капитаном «Барыса»
14:28
Капитаном «Барыса» в нынешнем сезоне станет Даррен Дитц, сообщает официальный Twitter клуба. Вице-капитанами станут Роман Старченко и Дастин Бойд.
Тренерский штаб «Барыса» определился с капитаном команды и его ассистентами в двенадцатом сезоне КХЛ.— ХК Барыс (@AstanaBarys) September 3, 2019
Капитаном «Барыса» назначен Даррен Диц, помогать ему будут Роман Старченко и Дастин Бойд. pic.twitter.com/EoHcwipdRA
5 сентября «Барыс» начнет сезон домашним матчем с «Авангардом». Начало в 16.30 по московскому времени.
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