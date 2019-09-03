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Дитц стал капитаном «Барыса»

14:28
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Капитаном «Барыса» в нынешнем сезоне станет Даррен Дитц, сообщает официальный Twitter клуба. Вице-капитанами станут Роман Старченко и Дастин Бойд.

5 сентября «Барыс» начнет сезон домашним матчем с «Авангардом». Начало в 16.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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