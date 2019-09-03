Дитц стал капитаном «Барыса»

Тренерский штаб «Барыса» определился с капитаном команды и его ассистентами в двенадцатом сезоне КХЛ.



Капитаном «Барыса» назначен Даррен Диц, помогать ему будут Роман Старченко и Дастин Бойд. pic.twitter.com/EoHcwipdRA