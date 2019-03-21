17:06 | Хоккей — КХЛ

Дитц и Стольберг дисквалифицированы на один матч

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Защитник "Барыса" Даррен Дитц и нападающий "Авангарда" Виктор Стольберг оштрафованы и дисквалифицированы на один матч, сообщает официальный сайт КХЛ. Такое решение было принято по итогам четвертого матча второго раунда плей-офф между этими командами (3:1). 

Стольберг был удален до конца игры после атаки на защитника "Барыса" Валерия Орехова, а Дитц - за нарушение правил на форварде "ястребов" Сергее Шумакове.

Счет в серии составляет 3-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 22 марта в Астане.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/03/21/436301.html

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