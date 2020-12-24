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КХЛ присвоила Митчеллу статус неограниченно свободного агента

Зак Митчелл. Фото AFP
Зак Митчелл. Фото AFP
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Форвард Зак Митчелл получил статус НСА (неограниченно свободный агент). Такое решение принял дисциплинарный комитет КХЛ по результатам спора хоккеиста с «Северсталью».

Канадский нападающий ранее отказался присоединится к «Северстали» после того, как рижское «Динамо» выставило его на драфт отказов. Главный тренер клуба из Череповца Андрей Разин потребовал дисквалификации игрока. В клубе же заявили, что обратятся в дисциплинарный комитет.

Агент игрока Алеша Пилко объяснял, что с нынешней визой Митчелл не может работать в РФ.

27-летний канадец в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». Он провел за динамовцев 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/24/479123.html

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