Дисциплинарный комитет КХЛ не стал наказывать Хартикайнена

"Авангард" обратился в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) с просьбой рассмотреть эпизод второго матча серии финала Восточной конференции с участием нападающего "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнена и защитника омичей Алексея Емелина, информирует пресс-служба КХЛ.

– СДК после рассмотрения всех материалов игры принял решение не накладывать наказания, предусмотренные статьей 27 Дисциплинарного регламента, – говорится в заявлении пресс-службы.

Счет в серии "Авангарда" и "Салавата" – 2-0 в пользу омской команды.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

Боб Хартли: "Если играть, как Хартикайнен, кто-то окажется в инвалидном кресле"