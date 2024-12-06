Директором по спортивному развитию «Авангарда» стал Кирилл Алексеев

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«Авангард» объявил о назначении Кирилла Алексеева директором по спортивному развитию.

Специалист будет отвечать за работу вертикали Академия — МХЛ — ВХЛ — КХЛ, отметил генеральный директор клуба Герман Чистяков.

«Также Кирилл Сергеевич будет помогать главному тренеру «Авангарда» Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба», — цитирует Чистякова пресс-служба клуба.

«Авангард» после 32 матчей набрал 30 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.