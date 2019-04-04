Директор "Трактора" Сеничев и генеральный менеджер Губарев покинут клуб

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что директор "Трактора" Иван Сеничев и генеральный менеджер клуба Евгений Губарев покинут свои посты. Он также назвал куратора, который займется первоочередными мерами по улучшению состояния клуба.

– Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут клуб, это будет в ближайшее время, мной принято соответствующее решение, – приводит gubernia74 слова Текслера. – Я определил куратора, который займется первоочередными мерами по улучшению состояния клуба. Это Борис Видгоф. Он займется подбором главного тренера и формированием команды, представит предложения по структуре и руководству клуба.

Напомним, что "Трактор" уступил в серии "Автомобилисту" (счет: 0-4) в 1/8 финала Кубка Гагарина.

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