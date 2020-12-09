Директор «Северстали» Николай Канаков в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим Заком Митчеллом.

Ранее главный тренер череповчан Андрей Разин в Instagram-аккаунте написал, что хоккеист и его агент Алеша Пилко попросту выбивают из клуба деньги. Пилко ответил наставнику в Твиттере, пояснив, что без разрешения на работу и рабочей визы Митчелл не сможет играть за российский клуб.

— Митчелл был выставлен рижским «Динамо» на драфт отказов, — сказал Канаков в интервью «СЭ». — То есть любой клуб мог забрать его в течение 48 часов. Если нет, он возвращается в Ригу. Зак заинтересовал нас как центральный нападающий. Нам нужен игрок на эту позицию. Мы сделали заявку, истекли 48 часов, и его контракт автоматически перешел к «Северстали». То есть мы просто подтверждаем условия Риги. Единственное, Латвия — это заграница, а Череповец — Россия. Мы не можем прописать контракт в евро, как это было сделано с «Динамо». Мы оформили контракт по курсу рубля. Это было в пятницу вечером, когда в Риге уже не работали бухгалтерия и отдел кадров.

В понедельник они прислали нам все переходные документы и справку, сколько они ему выплатили. Соответственно остаток контракта мы берем на себя. Мы подготовили контракт и отправили на подпись агенту. На основе контракта мы получим возможность оформлять все миграционные документы. Без подписанного контракта не начинается процедура оформления разрешения на работу и рабочей визы.

По миграционному законодательству в течение 10 дней после предоставления подписанного контракта оформляется разрешение на работу и визу. Агент же сказал, что они подписывать контракт не будет. Причем виза у Митчелла есть — он же как-то летал в Россию с рижским «Динамо». Поэтому в нашу страну он попасть может. Если иностранец в силу сложившихся обстоятельств находится в России, рабочую визу ему получить намного быстрее, нежели если он находится заграницей. Соответственно он мог прилететь с «Северсталью» после матча в Риге.

Скажу больше, Митчелл до сих пор не пришел в офис «Динамо» и не оформил документы по увольнению. Игрок на связь не выходит, за него говорит агент. Как я понимаю, их позиция — заработать как можно больше денег и подписать более выгодный контракт. Но мы больших денег давать не готовы. Есть регламент, по которому мы подтверждаем контракт, подписанный в августе с Ригой. Видимо, он не захотел получать контракт в рублях.

— Какие ваши дальнейшие действия?

— Мы уже оформили трансфер на Митчелла. То есть он попадает под юрисдикцию ФХР. Чтобы Зак смог в этом сезоне сыграть в любой лиге — европейской или американской, — они должны этот трансфер получить. А без нашего согласия этого сделать не получится. Если возникнет статус «конфликт», то до конца сезон Митчелл точно нигде не сыграет.

(Михаил Скрыль)