Директор «Нефтехимика» рассказал о денежных премиях в команде

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал информацию о том, что игроки нижнекамского клуба получили большую премию за победы в конце регулярного чемпионата КХЛ.

— Там была дезинформация в части суммы. Называли и миллион, и 800 тысяч — все это чепуха, — цитирует Ларионова «Реальное время». — Да, дополнительное мотивирование было. Путем премирования игроков за победу в конкретных матчах, точечно. Мы знали, где у нас принципиальные соперники и где нужно мотивировать. С кем-то просто вели разговор — кому-то нужен кнут, а кому-то пряник. Мы мотивировали дополнительно в течение сезона, но в рамках текущего бюджета и принятых руководством решений — никакой самостоятельности тут не было. Все это в целом и дало результат.

— Уже наверняка идут переговоры с вашими молодыми лидерами — Порядиным и Шиксатдаровым. Условия их контрактов будут улучшаться с учетом интереса к ним со стороны более богатых клубов?

— О повышении контрактов говорить не могу, поскольку это коммерческая тайна и клуба, и ребят. Но скажу так: Порядин у нас подписан до 2021 года, и он даже не обсуждается, а с Шиксатдаровым мы уже подписали контракт и направили его в КХЛ, то есть продлили его на два года.

— Если, допустим, от армейских команд поступит интересное предложение об обмене Порядина, готовы его рассматривать?

— Нет. Мы на него рассчитываем. Мы считаем, что это талантливый парень и он может принести очень много пользы родному клубу.

— У «Нефтехимика» в прошлом году был финский «десант» легионеров, в этом — канадско-американский. Нет желания удержать пару легионеров прошедшего сезона ради стабильности и наигранности состава?

— Замена легионеров формируется тренерами исходя из выполнения ими поставленных задач. По контракту с ними мы были обязаны их отпустить. Сейчас будем рассматривать их кандидатуры среди прочих легионеров. Мы поблагодарили их за хороший сезон, пожелали хорошего отдыха и сказали, что будем на связи.