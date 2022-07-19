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Директор «Нефтехимика»: «Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Клок сможет вернуться»

Чешский защитник «Нефтехимика» покинул команду из-за угроз на родине
Иван Шитик
Корреспондент
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Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал новость о том, что защитник Лукаш Клок покинул клуб из Нижнекамска.

«С Лукашом мы были на постоянной связи в течение последних двух с половиной месяцев. У него было огромное желание продолжить карьеру в нашей команде, тем более, что в конце прошлого года мы с ним подписали новый контракт, рассчитанный на последующие два сезона. Он показал себя настоящим профессионалом своего дела. Это особенно проявилось во время игр в плей-офф.

Однако на родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что все уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье не прекращается и по сей день.

В сложившейся ситуации главнее безопасность хоккеиста и его семьи. Поэтому пришли к соглашению о расторжении действующего контракта с Клоком. Подчеркну, что при этом права на игрока остаются за нашим клубом. Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Лукаш сможет вернуться к нам», — цитирует Ларионова сайт «Нефтехимика».

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-rastorg-kontrakt-s-lukashom-klokom/
ХК Нефтехимик
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4 - 0
4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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