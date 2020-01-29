Директор «Нефтехимика»: «Действия Захарчука были несопоставимы с моральными принципами клуба»

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о причинах расторжения контракта с нападающим Степаном Захарчуком. Ранее стало известно, что Захарчук на своей машине стал причиной аварии. Как сообщали очевидцы, он протаранил Hyundai Solaris, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», а затем «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.

— Если помните, мы взяли паузу для выяснения всех обстоятельств. Мы все разузнали. Нам было достаточно оснований, чтобы понять, что Захарчук продемонстрировал неспортивное поведение. Это поведение недостойно игрока клуба «Нефтехимик». Мы расторгли договор по обоюдному соглашению сторон.

— Человек с таким имиджем не может играть в клубе — это принципиальный вопрос для «Нефтехимика»?

— Его действия были несопоставимы с моральными принципами клуба.

— Вы могли его оштрафовать и оставить.

— К нам были бы вопросы со стороны болельщиков, руководства клуба. Если бы потом всплыло что-то еще — негатива было бы еще больше. Такие вещи нужно пресекать сразу. Хоккеисты, как и мы сами, должны быть верны своим принципам.

— Как лично вы отнеслись к этому поступку?

— Для меня это было, как снег на голову. Неприятно и неожиданно. Я понимаю, что все мы — люди, и все мы ошибаемся. В этой ситуации мы поступили достаточно разумно и гуманно.

Полностью интервью Игоря Ларионова читайте здесь