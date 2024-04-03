Директор «Магнитки» Жлоба — об изменениях регламента КХЛ: «Все логично и идет только на развитие хоккея»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в регламенте КХЛ, принятые на последнем Совете директоров, который состоялся 28 марта.

«Мы обсудили все вопросы с руководством лиги. От «Магнитки» голосов «против» не было. По всем вопросам мы проголосовали «за». Все решения логичны, все их видели — 29 марта все официально опубликовали. Они все логичны и идут только на развитие хоккея», — сказал Жлоба.