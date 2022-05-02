Директор «Металлурга»: «На 90 процентов Майе останется в клубе»

В «Металлурге» заявили, что Карри, Лайпсик и Майе готовы играть в России

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничестве с иностранными хоккеистами.

— Выход в финал Кубка Гагарина добавляет очков в переговорах с игроками?

— Не думаю, что «Металлургу» нужны очки. Выход в финал дополнительно укрепляет позиции «Металлурга», как одного из топ-клубов лиги. Многие знают нашу инфраструктуру. По словам наших иностранцев, она соответствует уровню КХЛ и отдельных клубов НХЛ. Послушайте мнения Брендэна Лайпсика и Филиппа Майе, которые поиграли в «Вашингтоне», или Джоша Карри, который играл в «Питтсбурге».

— Легионеры остаются в новом сезоне?

— У Карри и Лайпсика подписаны контракты. Они готовы приехать и играть. С Майе ведем переговоры. На 90 процентов он останется в клубе. Им нравится играть вместе.

— У вас есть гарантии, что перед новым сезоном все легионеры приедут в команду? Финансовое положение в стране нестабильно.

— Все суммы по контрактам оговорены, они в рублях. В лиге есть опция по переводу зарплат по курсу доллара в день оплаты. Курс сейчас соответствует тому, который был раньше. Наши иностранцы вне политических событий. В Канаде нет давления на игроков, в отличие от других стран.