Директор «Магнитки» Ласьков: «Голдобину надо еще поиграть в КХЛ. Это мое личное мнение»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с нападающим Николаем Голдобиным и защитником Егором Яковлевым.

— Как идут переговоры с Егором Яковлевым?

— Мы предложили ему контракт. Думаю, на днях все решится.

— Николаю Голдобину клуб сделал квалификационное предложение. Но Николай все-таки рассматривает варианты в Северной Америке?

— Да, мы сделали ему квалификацию. Раньше я уже говорил на эту тему. Николай явно вышел уровня АХЛ. Он техничный и креативный игрок. Ему надо прибавлять, в этом сезоне он лучше стал вести борьбу и возвращаться в оборону. Думаю, что ему надо еще поиграть в КХЛ. Это мое личное мнение. Предложение ему сделано.