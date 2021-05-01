Директор «Магнитки» Ласьков: «Предложили Кулемину работу при клубе, но он решил продолжить карьеру»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о причине расторжения контракта с нападающим Николаем Кулеминым и прокомментировал новое соглашение вратаря Василия Кошечкина.

— Контракт с Николаем Кулеминым мы расторгли исходя из тех требований, которые сейчас предъявляет хоккей, и его соответствию этим требованиям, — сказал Ласьков. — В связи с тем, что у Николая было много травм, мы предложили ему работу при клубе, но он решил продолжить карьеру.

Пара Олкинуора — Кошечкин нормально провела сезон. Да, у Василия были спады в регулярном чемпионате. Может быть, они связаны с функциональным состоянием, может, со здоровьем. Но его опыт показал, что он в порядке — в плей-офф Василий сыграл хорошо. У них сложился хороший тандем с Олкинуорой. Василий не такой уж и старый для контракта. Играют вратари и старше него. Кошечкин показал в плей-офф, на что он способен.

(Михаил Скрыль)