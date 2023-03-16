Директор «Магнитки» Ласьков — о проходе «Автомобилиста»: «Многие могут говорить про везение. Везет тем, кто везет»

Директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подвел итоги первого раунд Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (4-3 в серии).

— Никто не ожидал легкой серии. В первых играх мы сделали много своих ошибок, получали ненужные удаления, которые соперник реализовал. Хорошо, что наше большинство в последней игре серии подправилось. Может быть, завело то, что Гриша Дронов показал, что, если вы не забиваете, то я сам пройду и решу. Команда была настроена, была злая. Получилось отыграться с 1:3. Многие могут говорить про везение. Везет тем, кто везет. Думаю, следующая серия тоже будет интересной.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Магнитка» сыграет против «Авангарда». Первая игра серии состоится уже завтра, 17 марта.