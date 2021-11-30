Директор «Автомобилиста» заявил, что Дацюк не принимает участие в работе менеджмента клуба
09:41
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Павел Дацюк не принимает участие в работе менеджмента «Автомобилиста». Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
Дацюк выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год и покинул клуб по истечении контракта.
«У Павла действующего контракта с клубом нет. В работе менеджмента команды он участия не принимает», — цитирует ТАСС Рябкова.
В КХЛ форвард становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2017 году.
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