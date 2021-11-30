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Директор «Автомобилиста» заявил, что Дацюк не принимает участие в работе менеджмента клуба

09:41
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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Павел Дацюк не принимает участие в работе менеджмента «Автомобилиста». Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

Дацюк выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год и покинул клуб по истечении контракта.

«У Павла действующего контракта с клубом нет. В работе менеджмента команды он участия не принимает», — цитирует ТАСС Рябкова.

В КХЛ форвард становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2017 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13062723

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Роман Шишов все материалы автора
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