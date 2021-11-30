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Директор «Автомобилиста» высказался об уходе Билла Питерса

10:17
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Директор «Авангарда» Максим Рябков прокомментировал уход Билла Питерса с поста главного тренера команды.

«Мы полтора года сотрудничали с Биллом. Были хорошие моменты, были не очень, но это достаточный промежуток времени для того, чтобы выстроить игру команды так, чтобы она давала результат. Селекционная работа в межсезонье была проведена полностью с пожеланиями тренерского штаба. В условиях, когда результат не пришел, было принято решение прекратить сотрудничество», — цитирует Рябкова «Чемпионат».

На посту главного тренера Питерса сменил его помощник Николай Заварухин, соглашение с которым рассчитано до конца апреля 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4529155-direktor-avtomobilista-prokommentiroval-otstavku-billa-pitersa.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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