Директор «Автомобилиста»: «Мечтали о дне, когда Дацюк наденет джерси нашего клуба»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков в интервью «Известиям» признался, что ждал дебюта Павла Дацюка. Звездный нападающий впервые сыграл за екатеринбургскую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

— Как вам дебют Павла Дацюка за «Автомобилист»?

— Я в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Автомобилиста» и вообще всех любителей хоккея в России с тем, что Павел Дацюк вернулся в игру. И некоторые моменты в его исполнении были очень запоминающимися. Я персонально и, думаю, большинство любителей хоккея на Урале мечтали, чтобы настал тот день, когда Дацюк наденет джерси «Автомобилиста». Ну, и, наверное, не случайно Андрей Алексеевич Мартемьянов в третьем периоде перевел Павла в первое звено. Это тоже о многом говорит.

— Через три месяца после его перехода в «Автомобилист» чувствуется, что внимание к клубу усилилось?

— Да. Это во многих аспектах заметно: и в заполняемости зала, и в интересе общества, медиа к команде и лично к Павлу.