Защитник «Ак Барса» Хафизуллин: «В таблицу особо не смотрим, впереди еще 10 матчей»
Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин прокомментировал положение своей команды в текущем сезоне.
«Тяжелый матч был. «Барыс» — хорошая команда с быстрыми нападающими. Пришлось хорошо поработать, чтобы победить сегодня. С «Трактором» было полегче. Вязкая сегодня игра, у «Барыса» хорошая оборона, которую было очень непросто взломать. Что полтора месяца назад, что сейчас наша работа не изменилась. Мы должны тренироваться, играть на победу. В таблицу особо не смотрим, впереди еще 10 матчей — все важные», — приводит слова Хафизуллина «РБ Спорт».
«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 75 очков за 58 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
Результаты / календарь
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3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
|2.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|2.02
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург
|- : -
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