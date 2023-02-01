Защитник «Ак Барса» Хафизуллин: «В таблицу особо не смотрим, впереди еще 10 матчей»

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин прокомментировал положение своей команды в текущем сезоне.

«Тяжелый матч был. «Барыс» — хорошая команда с быстрыми нападающими. Пришлось хорошо поработать, чтобы победить сегодня. С «Трактором» было полегче. Вязкая сегодня игра, у «Барыса» хорошая оборона, которую было очень непросто взломать. Что полтора месяца назад, что сейчас наша работа не изменилась. Мы должны тренироваться, играть на победу. В таблицу особо не смотрим, впереди еще 10 матчей — все важные», — приводит слова Хафизуллина «РБ Спорт».

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 75 очков за 58 матчей.