Динар Хафизуллин: "Хорошо, что все так с "Локомотивом" закончилось"

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (1:0, 1-0) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

- Работаем мы всегда, не только сегодня. "Локомотив" – цепкая команда, тяжело преодолевать их оборону, - заявил Хафизуллин. - У нас и в регулярном чемпионате были сложными матчи с ярославцами. Тяжело забивать им голы. Но хорошо, что сегодня большинство сработало. Правда, только один раз.

Нам не только Козун и Локтионов, все остальные нападающие тоже создали трудности. Такого начала от "Локомотива" ждали, они играли активно, старались - всегда так действуют.

- Сегодня СКА впервые сыграл на ноль в плей-офф. За счет чего добились этого?

- Вратарь у нас хорошо сыграл, в обороне смотрелись нормально. Но у соперника тоже были моменты. Мы могли и лучше. Хорошо, что все так закончилось. (Игорь Еронко)