«Динамо» запретило талисману «Северстали» поддерживать команду в седьмом матче серии

«Динамо» запретило талисману «Северстали» поддерживать команду в матче плей-офф. Об этом сообщается в группе клуба КХЛ во «Вконтакте».

«ХК «Динамо» запретил Рысенку Севе, талисману «Северстали», поддержать команду в сегодняшнем матче. Без объяснения причин», — говорится в сообщении череповецкого клуба.

Команды проводят седьмой матч серии Кубка Гагарина в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее болельщиков «Северстали» заставили снять рабочие каски на входе на арену.