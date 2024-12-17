«Динамо» заплатит «Ладе» за Подъяпольского около 100 миллионов рублей

Вратарь Владислав Подьяпольский в ближайшее время будет обменян из «Лады» в московское «Динамо».

Как стало известно «СЭ», сумма компенсации составит около 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.