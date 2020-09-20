«Динамо» забросило пять безответных шайб «Спартаку»

В матче регулярного чемпионата КХЛ состоялось дерби между «Динамо» и «Спартаком». Бело-голубые одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Красно-белые потерпели четвертое поражение подряд. А вот «Динамо» также выдало серию из четырех матчей, но во всех победило.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Яшкин — 6 (бол., Хиетанен, Чайковски), 13:34 — 1:0. Брюквин — 3 (Григорьев, Ефремов), 14:35 — 2:0. Чайковски — 1 (Пулккинен, Линдберг), 29:47 — 3:0. Линдберг — 1 (Кагарлицкий, Пулккинен), 33:00 — 4:0. Брюквин — 4, 51:08 — 5:0.

Вратари: Бочаров — Беспалов (Гудачек, 33:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (11+14+10) — 19 (6+8+5).

Судьи: Беляев, Фатеев.

20 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 2404 зрителя.