«Динамо» взяло курс на омоложение состава

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поддерживает политику клуба по омолаживанию основного состава команды.

«Омолаживание состава — позиция клуба в целом. Владимир Васильевич Крикунов ее полностью поддерживает. Надеюсь, под его руководством они вырастут в мастеров», — цитирует генерального менеджера бело-голубых Виктора Меркулова ТАСС.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. «Динамо» начнет сезон домашней встречей с нижегородским «Торпедо» 2 сентября.