«Динамо» выступило против проведения матчей без болельщиков

Московское «Динамо» выступило против проведения матчей КХЛ при пустых трибунах. В серии 1/4 финала Кубка Гагарина москвичи сыграют со ЦСКА.

Шестой матч серии против «Спартака» уже был проведен без зрителей в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

— В связи со сложившийся ситуаций руководство «Динамо» считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков, — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо». - Хоккейный клуб «Динамо» Москва обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Мы верим и надеемся, что главные матчи чемпионата пройдут со зрителями на трибунах не только динамовской арены в Петровском парке.