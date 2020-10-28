«Динамо» вырвало у «Авангарда» победу в овертайме

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» играло с «Авангардом». Исход встречи решился в овертайме, где удача улыбнулась «Динамо» — 3:2.

Омичи потерпели второе поражение подряд и не смогли приблизиться к лидеру Восточной конференции — «Ак Барсу».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 3 (бол., Шипачев), 13:26 — 1:0. Толчинский — 6 (бол., Буше, Семенов), 35:26 — 1:1. Толчинский — 7 (Буше, Семенов), 40:54 — 1:2. Линдберг — 2 (Шипачев, Кагарлицкий), 59:17 — 2:2. Тарасов — 8 (Линдберг), 62:41 — 3:2.

Вратари: Бочаров (58:19 — 59:17) — Гарипов.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 29 (14+8+5+2) — 27 (7+8+10+2).

Судьи: Наумов, Раводин.

28 октября. Москва. «ВТБ Арена».