«Динамо» вырвало победу в матче с «Сочи»
21:58
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в концовке игры забросил Михал Чайковски.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Голы: Хиетанен — 1 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 31:27 — 0:1. Стремвалль — 2 (Нильссон), 43:21 — 1:1. Яшкин — 7 (бол., Шипачев, Хиетанен), 49:34 — 1:2. Нильссон — 2 (Мироманов, Стремвалль), 50:27 — 2:2. Чайковски — 2 (Яшкин, Шипачев), 57:55 — 2:3.
Вратари: Лассинантти (59:02) — Бочаров.
Штраф: 22 — 12.
Броски: 22 (7+3+12) — 33 (4+20+9).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
24 сентября. Сочи. ДС «Большой». 1836 зрителей.