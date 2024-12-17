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Сегодня, 15:59

«Динамо» выменяло Подъяпольского у «Лады»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер Владислав Подъяпольский
Владислав Подъяпольский.
Фото Global Look Press

«Лада» обменяла голкипера Владислава Подьяпольского в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Взамен тольяттинцы получили денежную компенсацию. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма компенсации составит 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Владислав Подъяпольский. Самый дорогой трансфер сезона: «Динамо» заплатит 100 миллионов за вратаря «Лады»

Источник: ХК «Динамо» (Москва)
Владислав Подъяпольский
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
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3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
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11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
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3 Ак Барс 32 21 11 44
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5 Адмирал 37 18 19 41
6 Металлург Мг 36 19 17 40
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
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