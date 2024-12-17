«Динамо» выменяло Подъяпольского у «Лады»

«Лада» обменяла голкипера Владислава Подьяпольского в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Взамен тольяттинцы получили денежную компенсацию. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма компенсации составит 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.