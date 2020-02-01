«Динамо» всухую победило «Спартак». Яшкин установил новый рекорд бело-голубых

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Динамо». Гости одержали победу со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий Дмитрий Яшкин. Форвард довел личный счет в нынешнем сезоне до 27 точных бросков — он возглавляет список снайперов чемпионата.

Также Яшкин побил рекорд «Динамо» по количеству голов за один регулярный чемпионат.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Индрашис — 6 (Яшкин), 6:12 — 0:1. Игумнов — 6 (бол., Алексеев, Зайцев), 18:22 — 0:2. Яшкин — 26 (Индрашис), 30:52 — 0:3. Кулемин — 9 (Панкратов, Муранов), 35:34 — 0:4.

Вратари: Гудачек (Беспалов, 35:34) — Бочаров.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (12+12+9) — 31 (11+10+10).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

1 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».