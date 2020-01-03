«Динамо» всухую победило «Куньлунь». Пулккинен отметился голом в дебютном матче

Московское «Динамо» победило «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Одну из шайб забросил новичок москвичей, нападающий Теему Пулккинен, который дебютировал в составе «Динамо».

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«ХК Динамо» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Алексеев — 4 (бол., Игумнов, Миронов), 31:08 — 1:0. Пулккинен — 18 (Шипачев, Чайковски), 51:30 — 2:0.

Вратари: Бочаров — Грубец (58:46).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (13+14+9) — 26 (4+10+12).

Судьи: Гофман, Оскирко.

3 января. Москва. «ВТБ Арена».