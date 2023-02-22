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Сегодня, 21:49

Московское «Динамо» выиграло у «Витязя» и прервало серию из двух поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
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Московское «Динамо» обыграло «Витязь» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев забросили Дмитрий Рашевский, Андрей Миронов, Джордан Уил и Якоб Лилья. Единственная шайба гостей на счету Дмитрия Кугрышева.

«Динамо» прервало серию из двух поражений и занимает пятое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 84 очками в 66 матчах. «Витязь» идет на шестой строчке с 76 очками в 67 играх.

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«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Рашевский — 20 (бол., Миронов, Мартынов), 7:01 — 1:0. Миронов — 8 (Игумнов, Рашевский), 19:23 — 2:0. Уил — 13 (Миронов, Кудрявцев), 28:38 — 3:0. Кугрышев — 7 (бол., Васильев, Кара), 39:15 — 3:1. Лилья — 13 (Уил, Менелл), 44:21 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Шикин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (12+14+11) — 24 (8+9+7).

Судьи: Наумов, Раводин.

22 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
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3 Сибирь 66 38 28 83
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