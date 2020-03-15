Московское «Динамо» в штатном режиме готовится ко второму раунду плей-офф. В воскресенье, 15 марта после двух плановых выходных бело-голубые начали подготовку ко второму раунду розыгрыша Кубка Гагарина.

— Несмотря на обилие различных новостей и слухов, связанных с распространением вируса 2019-nCoV, клуб продолжит действовать согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги до принятия официального решения о проведении чемпионата, — говорится в Twitter клуба.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в России достигло 59. Всего протестировано уже 95 тысяч человек. Граждане, у которых выявлен вирус, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.