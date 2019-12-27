«Динамо» в овертайме одолело «Барыс». Яшкин возглавил список снайперов чемпионата

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Динамо». Гости одержали победу в овертайме — 4:3. Победная шайба на счету форварда Вадима Шипачева.

Вторую шайбу в ворота казахстанского клуба отправил нападающий Дмитрий Яшкин, реализовавший численный перевес. Форвард сборной Чехии отметился 19-м голом в сезоне и вышел на чистое первое место в КХЛ по количеству результативных бросков. Он опередил на один гол нападающего «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Миронов — 4, 9:03 — 0:1. Яшкин — 19 (бол., Шипачев), 12:10 — 0:2. Бойд — 5 (Дитц, Орехов), 24:16 — 1:2. Сагадеев — 4 (Блэкер, Шевченко), 37:01 — 2:2. Старченко — 13 (Виделль, Охтамаа), 44:06 — 3:2. Петерссон — 11 (бол., Шипачев), 56:41 — 3:3. Шипачев — 11, 63:19 — 3:4.

Вратари: Паскуале — Бочаров (56:03 — 56:41).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (7+21+6+1) — 26 (7+5+13+1).

Судьи: Сидоренко, Щенев.

27 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».