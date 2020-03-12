«Динамо» в овертайме обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд

«Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме обыграло «Спартак» — 3:2. Бело-голубые вышли в полуфинал Западной конференции. Встреча проходила без болельщиков из-за эпидемии коронавируса.

В составе хозяев отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачев. У гостей забили Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин.

В полуфинале Западной конференции «Динамо» встретится с ЦСКА.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Брюквин — 2 (Огурцов, Миронов), 6:05 — 0:1. Ганзл — 2 (Мусин, Хохлачев), 33:40 — 1:1. Хохлачев — 2 (Д. Вишневский, И. Вишневский), 39:16 — 2:1. Петерссон — 5 (бол., Миронов), 46:46 — 2:2. Яшкин — 3, 63:16 — 2:3.

Вратари: Гудачек — Еременко.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 35 (10+15+8+2) — 31 (12+6+8+5).

Судьи: Оленин, Франо.

12 марта. Москва. «ЦСКА Арена».