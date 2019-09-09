«Динамо» в гостях уступило «Витязю»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» приехало в гости к «Витязю». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

Нападающий «Витязя» Александр Семин отметился двумя голевыми передачами.

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«Витязь» (Подольск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Монс — 1 (Петраков), 2:59 — 1:0. Макеев — 1 (Чернов, Семин), 10:01 — 2:0. Хиетанен — 3 (бол., Петерссон, Шипачев), 23:02 — 2:1. Гребенщиков — 3 (Няттинен), 32:49 — 3:1. Макеев — 2 (Чернов, Семин), 44:26 — 4:1.

Вратари: Самонов — Бочаров (Еременко, 44:26).

Штраф: 8 — 18.

Броски: 29 (8+12+9) — 33 (12+7+14).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

9 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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