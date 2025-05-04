«Динамо» и «Трактор» сыграют в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в воскресенье, 4 мая. Начало игры на льду «ВТБ Арены» в Москве — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Игры «Трактора» в КХЛ жителям Челябинска также можно смотреть на канале «ОТВ».

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Трактор» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3-0 в пользу челябинцев. Победитель Восточной конференции выиграл первые два матча на своей арене и третий в Москве — 4:3, 3:2, 3:2 2ОТ.