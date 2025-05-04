Хоккей
4 мая, 15:30

«Динамо» — «Трактор»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Динамо» и «Трактор» сыграют в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина 4 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Трактор» сыграют в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в воскресенье, 4 мая. Начало игры на льду «ВТБ Арены» в Москве — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Игры «Трактора» в КХЛ жителям Челябинска также можно смотреть на канале «ОТВ».

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Трактор» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3-0 в пользу челябинцев. Победитель Восточной конференции выиграл первые два матча на своей арене и третий в Москве — 4:3, 3:2, 3:2 2ОТ.

ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • PvsZ

    3-1. Динамо пока не хочет в отпуск, кажется. Но дома Трактор всё равно раскатает.

    04.05.2025

  • Сергей А.

    С первых секунд матрасы голубых тянут за уши. Как и прошлый матч

    04.05.2025

    • Квартальнов заявил, что не всех ведущих игроков минского «Динамо» удастся сохранить на следующий сезон

    Игроки «Динамо» Комтуа и Пакетт пропустят четвертый матч серии с «Трактором»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

