«Динамо» — «Трактор»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
«Динамо» Москва примет «Трактор» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в пятницу, 2 мая. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями игры «Динамо» Москва — «Трактор» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Челябинске игру также покажет канал «ОТВ».
Первые два матча серии прошли в Челябинске и завершились победами «Трактора» — 4:3 и 3:2.
В предыдущих раундах Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» и «Динамо» Минск, а московское «Динамо» — СКА и «Ак Барс».
Матч «Динамо» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -