«Динамо» и «Трактор» встретятся в матче полуфинала Кубка Гагарина

«Динамо» Москва примет «Трактор» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в пятницу, 2 мая. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Динамо» Москва — «Трактор» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Челябинске игру также покажет канал «ОТВ».

Первые два матча серии прошли в Челябинске и завершились победами «Трактора» — 4:3 и 3:2.

В предыдущих раундах Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» и «Динамо» Минск, а московское «Динамо» — СКА и «Ак Барс».

