«Динамо» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 2 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 октября, 19:30. ВТБ Арена Динамо М Трактор

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Челябинске трансляция игры пройдет на телеканале ОТВ (начало эфира — в 21.20 по местному времени).

Команда Алексея Кудашова набрала 9 очков в девяти матчах и занимает девятое место в Западной конференции. Команда из Челябинска с 12 очками в десяти играх идет на четвертой строчке Востока.