«Динамо» и «Торпедо» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ

Матч «Динамо» — «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 30 января. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 19.30 мск.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Кроме того, для жителей Нижнего Новгорода игру покажет канал «НН 24».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Динамо» — «Торпедо» в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2) и с 63 очками расположилось на четвертом месте в Западной конференции после 49 игр. «Торпедо» во вторник обыграло «Сочи», нижегородцы после 49 матч занимали восьмое место на Западе с 54 очками.

Матч «Динамо» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс