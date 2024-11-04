«Динамо» встретится с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 4 ноября. Игра будет проходить на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция в Нижнем Новгороде пройдет на местном канале «НН 24».

С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Торпедо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущей встрече этих команд 19 октября победу одержало «Динамо» — 3:2 Б.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» набрало 26 очков в 21 матче, «Торпедо» — 23 очка в 22 играх. В четверг, 31 октября, «Динамо» победило «Витязь» — 2:1, а «Торпедо» уступило минскому «Динамо» — 2:5.

Матч «Динамо» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.