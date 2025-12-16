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«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Динамо» дома победило «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

В третьем периоде единственный гол забил Джордан Уил.

Бело-голубые продлил победную серию до семи матчей. Красно-белые проиграли третий раз подряд.

«Динамо» с 48 очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Спартак» (40 очков) располагается на седьмой строчке.

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