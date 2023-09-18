Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и одержало пятую победу подряд
«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.
Победу бело-голубым принесли голы Ивана Муранова, Дмитрия Рашевского, а также дубли Максима Джиошвили и Егора Петухова. У красно-белых отличились Даниэль Усманов, Павел Порядин и Шэйнс Принс.
После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 8 игр. «Спартак» занимает 5-ю позицию (9 очков за 8 матчей).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Спартак» — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Голы: Муранов — 1, 8:49 — 1:0. Джиошвили — 4 (бол., Ожиганов, Ильенко), 16:51 — 2:0. Рашевский — 4 (О`Делл), 21:25 — 3:0. Усманов — 1 (Заседа), 21:55 — 3:1. Порядин — 3 (мен., Локтионов), 34:46 — 3:2. Джиошвили — 5 (Рашевский, Пыленков), 35:41 — 4:2. Принс — 2 (Локтионов, Цыплаков), 50:13 — 4:3. Петухов — 2 (Римашевский), 56:05 — 5:3. Петухов — 3 (п.в., Римашевский, Миронов), 58:36 — 6:3.
Вратари: Волков — Рибар (58:17 — 58:36).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 44 (12+20+12) — 29 (5+10+14).
Судьи: Бирин, Раводин.
18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 7120 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|6 : 3
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|5 : 4 ОТ
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|5 : 3