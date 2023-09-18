Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и одержало пятую победу подряд

«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

Победу бело-голубым принесли голы Ивана Муранова, Дмитрия Рашевского, а также дубли Максима Джиошвили и Егора Петухова. У красно-белых отличились Даниэль Усманов, Павел Порядин и Шэйнс Принс.

После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 8 игр. «Спартак» занимает 5-ю позицию (9 очков за 8 матчей).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Спартак» — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Голы: Муранов — 1, 8:49 — 1:0. Джиошвили — 4 (бол., Ожиганов, Ильенко), 16:51 — 2:0. Рашевский — 4 (О`Делл), 21:25 — 3:0. Усманов — 1 (Заседа), 21:55 — 3:1. Порядин — 3 (мен., Локтионов), 34:46 — 3:2. Джиошвили — 5 (Рашевский, Пыленков), 35:41 — 4:2. Принс — 2 (Локтионов, Цыплаков), 50:13 — 4:3. Петухов — 2 (Римашевский), 56:05 — 5:3. Петухов — 3 (п.в., Римашевский, Миронов), 58:36 — 6:3.

Вратари: Волков — Рибар (58:17 — 58:36).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 44 (12+20+12) — 29 (5+10+14).

Судьи: Бирин, Раводин.

18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 7120 зрителей.