«Динамо» сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Видеотрансляцию покажет сервис Оkkо по платной подписке. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке. Начало эфира — 19.15 по московскому времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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